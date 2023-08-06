برلماني: لقاء السيسي ونظيره الإماراتي تأكيد على قوة العلاقة بين البلدين

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تأكيد على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

أهمية الملفات بين مصر والإمارات

وأكد «الخبيري»، في تصريحات صحفية له، أهمية الملفات التي ناقشها الرئيسان لدعم سبل مواصلة العمل وتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار، مشددًا على حرص الرئيسين على دعم الأمن القومي العربي والخليجي وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من أجل توحيد جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة بل والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بالعلاقات الأخوية والوثيقة، مما يؤكد استمرار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

توسيع آفاق الاستثمار والشراكة

ولفت إلى وجود العديد من الفرص الواعدة لتوسيع آفاق الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم الجمعة الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، ودار لقاء أخوي بين الرئيسين جرى خلاله التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، كما بحثا سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.