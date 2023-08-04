إيرادات فيلم مستر إكس بالسينما تتجاوز 243 ألف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ243 ألفا و81 جنيها، ليحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، والتي يتصدرها فيلم مرعي البريمو بأكثر من مليون جنيه أمس، وع الزيرو بنحو 900 ألف جنيه، وبيت الروبي حقق إيرادات أمس كسرت حاجز نصف مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما حاجز الـ27 مليون جنيه، فيما جاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بأكثر من 117 مليون جنيه على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم مستر إكس

تدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية مستر إكس التي يقدمها أحمد فهمي، ويهتم تركيزه من خلال شركته على التفريق بين الأزواج وزوجاتهم، الأمر الذي يضعه في مواقف صعبة.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني ومي عمر وريم مصطفى وبيج رامي وعمرو يوسف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.