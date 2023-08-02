27 مليون جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بالسينما في 5 أسابيع

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إجمالي إيرادات في شباك تذاكر السينما بـ27 مليون و71 ألفا و600 جنيه، وذلك على مدار 5 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» أشار أحمد فهمي، إلى أنهم بصدد دراسة تقديم جزء ثان من فيلم مستر إكس، خصوصًا وأن نهاية الفيلم تفتح الباب أمام إمكانية ذلك، فضلًا عن أن الفكرة من الممكن يتم تطويرها بأحداث جديدة.

قصة فيلم مستر إكس

و قصة فيلم مستر إكس، تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسني ومجدي عبدالغني وريم مصطفى ومي عمر، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.