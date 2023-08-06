عودة الخدمة بالخط الثالث للمترو بشكل طبيعي بين محطتي العباسية وألف مسكن

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف بالخط الأخضر، عودة الخدمة كاملة بشكل طبيعي بين محطتي العباسية وألف مسكن، بعد توقفٍ مؤقتٍ، صباح اليوم.

عودة الخدمة كاملة

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نوجه انتباه ركاب الخط الأخضر الثالث بعودة الخدمة كاملة بشكل طبيعي بين محطتي العباسية وألف مسكن، بعد توقف مؤقت صباح اليوم.. آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو تشكركم على تفهمكم ونأسف على الإزعاج».

وظائف لحديثي التخرج

وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة سعيها لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو لحديثي التخرج أو ذوي خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور.