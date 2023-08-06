رصد تغيب 230 موظفا خلال 32 حملة تفتيشية على المصالح الحكومية في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي رصدتها لجان المتابعة بالمحافظة، والتي شملت رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوني بالمنشآت الخدمية والتي وصلت إلى 230 حالة غياب وترك عمل.

رصد أوجه قصور إداري في بني سويف

كما وجه محافظ بني سويف برصد أوجه قصور اداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع إعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

32 حملة تفتيشية على المصالح الحكومية خلال 15 يوم في بني سويف

وكشف تقريرالإدارة العامة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بني سويف، إنه خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وتحديدًا في الفترة من 15 إلى 31 يوليو، بشأن نتائج المرور المفاجئ والمتابعة الميدانية على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، والتى تضمنت القيام بـ 32 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

رصد 230 حالة غياب وترك عمل خلال 15 يوم في بني سويف

ورصد التقرير الذي أعده المحاسب أحمد دسوقي مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، أن نتائج الزيارات التفتيشية على تلك الجهات والمصالح عن رصد أكثر من 230 حالة غياب وترك عمل خلال تلك الفترة.