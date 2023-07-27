أمين الفتوى عبر قناة الناس: أؤيد تدليل البنت على الولد في البيت
كتب:
مريم جاد
09:38 م | الخميس 27 يوليو 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول حكم تمييزها وتفضيلها لبنتها على أولادها الذكور، هل في هذا الأمر إثم؟
أمين الفتوى: أنا أويد تدليل الفتاة على الأولاد
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «أنا أويد تدليل الفتاة على الذكور، البنات في البيت نعمة، واللي يكرمها ربنا يبارك له في الولد، فهى ضيفة في البيت وشوية بتمشى وتروح بيت زوجها».
أمين الفتوى: النبي كان يحببنا في البنات
واستكمل: «سيدنا النبي عشان يحببنا في البنات قال لنا اللي هيحسن ويربي البنت كويس هيدخل الجنة، ليه لأن الصدور بتنشرح لما بيجى ولاد»، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف:« منْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، دَخَلْتُ أَنَا، كُن له ثلاث بنات: يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن؛ وجبت له الجنة ألبتة».