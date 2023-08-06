مصرع سائق أسفل سيارته في طنطا بالغربية.. «سقطت عليه بشكل مفاجئ»

لقي سائق في العقد الرابع من العمر، مصرعه أسفل السيارة الخاصة به، حال توقفه على طريق «طنطا - القاهرة» الزراعي، بالقرب من قرية دفرة بدائرة مركز طنطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شخص أسفل سيارة على طريق «طنطا - القاهرة» الزراعي، بالقرب من قرية دفرة بدائرة مركز شرطة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع سائق يدعى «محمد. ب. م»، مقيم بمدينة السويس، أسفل السيارة الخاصة به، على طريق «طنطا - القاهرة» الزراعي، بالقرب من قرية دفرة.

التحريات حول الواقعة

وكشفت التحريات أن السائق توقف على جانبي الطريق، بعد حدوث عطل في السيارة التي كان يقودها، ما دفعه إلي استخدام آلة الرفع «كريك» وحال نزوله أسفلها سقطت عليه بشكل مفاجئ فلقي مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.