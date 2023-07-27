أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بالأسواق العالمية اليوم لتعويض خسائر الأمس

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، بنسبة بلغت 1%، في خطوة من شأنها تعويض بعضاً من خسائر الجلسة الماضية، بعدما طغى شح المعروض، والتوقعات بزيادة الطلب الصيني، على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

أسعار النفط العالمية الأن

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 72 سنتاً، أي بنسبة 0.9%، إلى مستوى 83.64 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسة 1%، ليصل إلى 79.56 دولار للبرميل، ليتجه نحو أعلى مستوياته منذ 19 أبريل الماضي.

وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع، ورفع مجلس الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة مئوية، تاركا الباب مفتوحا أمام احتمالية رفع آخر.

انتظار قرارات منظمة «أوبك+»

ويتحول تركيز السوق إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك+»، إذ تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف اجتماعها الشهري الأسبوع المقبل، وستكون توقعات اللجنة للطلب أساسية في معرفة ما إذا كانت السعودية ستقرر تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر أيلول.

وقد قلصت السعودية إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو الجاري، من نحو عشرة ملايين برميل يومياً، وهو أكبر خفض للإنتاج منذ سنوات، وقالت في أوائل هذا الشهر إنها ستمدد الخفض حتى أغسطس المقبل.