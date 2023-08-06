السيطرة على حريق نشب في مشتل دون إصابات بالشيخ زايد

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في مشتل بدائرة قسم مدينة الشيخ زايد ثان، ما نتج عنه اشتعال بعض المخلفات، ولا يوجد إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمشتل، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

السيطرة على الحريق

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشتل على مساحة 700 متر، وأن الحريق نشب في مساحة 200 متر تقريبا في مخلفات، وبسؤال صاحب المشتل رجح أن سبب الحريق سيجارة مشتعلة، جرى السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.