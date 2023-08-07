موعد التقديم والمصاريف والأوراق المطلوبة بكلية التربية النوعية بالمنصورة

يسعى طلاب الثانوية العامة 2023، إلى معرفة موعد التقديم والمصاريف والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، للشعبيتين الأدبي والعلمي، وتهدف الكلية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة لإعداد المعلم النوعي المتميز للتعليم قبل الجامعي، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتقديم الاستشارات المتخصصة والخدمات المجتمعية.

مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

توجد 3 كليات تربية نوعية تقع تحت إدارة جامعة المنصورة في «ميت غمر، ومنية النصر، ومدينة المنصورة»، وتبلغ مصاريف الانتساب 1140 جنيهًا فقط والانتظام 790 جنيها فقط، وفقًا لمصاريف العام الماضي بالكلية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، الأوراق المطلوبة للتقديم وفقًا للموقع الرسمي للكلية كالاتي:

1- أصل الشهادة الثانوية.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- شهادة ميلاد الطالب.

4- عدد (6) صور شخصية حديثة.

5- دفع مصاريف ورسوم الكلية.

موعد التقديم لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

وقال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى فتح مكاتب التنسيق داخل الجامعة لطلاب المرحلة الأولى الراغبين في تسجيل الرغبات، وآخر يوم لها هو يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يتم فتح المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الجدد.

أقسام كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

يوجد بكلية التربية النوعية 8 أقسام رئيسية وبرنامج نوعي ومتميز، كالآتي:

1- قسم الإعلام التربوي

2- قسم معلم الحاسب الآلي

3- قسم الاقتصاد المنزلي

4- قسم العلوم التربوية والفنية

5- قسم التربية الفنية

6- قسم التربية الموسيقية

7- قسم المسرح التربوي

8- قسم تكنولوجيا التعليم

برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية

ويستهدف إلمام الطالب بالأساسيات والمبادئ والنظريات الخاصة في المجالات الأساسية لعلوم الحاسب مثل الخوارزميات، والتصميم والتحليل، ومعمارية الحاسب ولغات البرمجة والشبكات وقواعد البيانات ونظم البرمجيات.