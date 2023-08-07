«معلومات الوزراء»: كل دولار يُستثمر في استدامة قطاع النقل يدر 5 أضعافه

أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن كل دولار يُستثمر في البنية التحتية المستدامة للنقل في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من المقرر أن يدر 5.2 دولارات، موضحاً أن صافي الفائدة الإجمالية للاستثمار في تعزيز البنية التحتية للنقل في الدول النامية سيكون 4.2 تريليونات دولار على مدى عمر البنية التحتية الجديدة.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأموال المستثمرة في تحسين قطاع النقل تُعد ذات فائدة اقتصادية وليست أموالًا مهدرة، موضحًا أنّ التكلفة الإضافية لبناء بنية تحتية مستدامة للنقل مقبولة بمقارنتها بالخسائر المناخية التي يمكن تقليلها.

النقل يلعب دورًا محوريًّا في أجندة التنمية

ونوه بأنّ النقل يلعب دورًا محوريًّا في أجندة التنمية، بما يسهل الوصول إلى فرص العمل، والخدمات الاجتماعية، والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتعليم، والصحة.

وأشار مركز المعلومات إلى أنه توجد روابط واضحة بين الحد من الحواجز التي تعترض النقل وتخفيف حدة الفقر، مؤكدًا أهمية إعادة تصميم وسائل النقل وتحديثها وتغييرها لتلبية المتطلبات المختلفة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.

مشروعات النقل في مصر

وفي سياق آخر، تُنفذ وزارة النقل المصرية، عدداً من المشروعات التنموية كتطوير ورفع كفاءة وتوسعة الطرق مثل الطريق الدائري بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبري الوراق، وتنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، والذي من المقرر أن يسهم في تحقيق تنمية كبيرة في مختلف المناطق، فضلاً عن الخطين الثاني والثالث «الفيوم/ بني سويف - أبو سمبل» و«قنا - الغردقة - سفاجا».

أيضاً تنفذ وزارة النقل، خط سكة حديد «الفردان - طابا»، بمشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا»، ويبلغ طوله نحو 500 كيلومتر.