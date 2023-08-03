باحثة مصرية تقود ابتكارا لتسهيل قياسات الاستشعار عن بعد: تواجه الفيضانات

كشفت المهندسة ناهد أسامة، باحثة مصرية تقود ابتكارا جديدا في الصين لتسهيل قياسات الاستشعار عن بعد وجمع البيانات، تفصيل بحثها، قائلة: «لاحظت مشكلة قائمة في مصر قائمة بين الباحثين والدارسين أننا بالرغم من أننا على مشارف 2024 يتم استخدام نماذج ارتفاع رقمية تم جمع بياناتها عام 2000 يعني تقريبا منذ 24 سنة».

تكلفة مرتفعة للجهاز

وأضافت ناهد أسامة، في لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «هذا الجهاز مكلف جدا وتكاليف المعالجة ونضطر إلى شراء برامج خاصة عشان يشرحون نظام معالجة البيانات وده يكلف مبالغ طائلة وده يخليه يوصل للمستخدم بتكلفة عالية وده اللي خلاني أتغلب على النقطة دي، وأوفر طريقة تكون سهلة وسريعة وتوفر تغطية عالمية ودقة عالمية عن طريق دمج بيانات أقمار صناعة مختلفة وتحسين دقتها عن طريق طرق معينة وخوارزميات».

وتابعت: «بالرغم أن هناك أقماراً صناعية تم إطلاقها في السنوات القليلة الماضية والسبب كان في البحث أن المعالجة لبيانات الارتفاع الجديدة صعبة لجميع الباحثين وتأخذ وقتاً ومجهوداً وهذا يجعل المستخدم يستسهل النماذج القديمة ويستخدمها أو يستخدم بيانات لجهاز الليدار مثبتاً على متن طائرة يتم شراؤها من الخارج بالدولار».

استخدامات التقنية

واستكملت: «من خلال ابتكاري نقدر نستخدم التقنية في تغطية المدن والطرق وتصميم القنوات والطرق للسكك الحديد ويمكن استخدامها في مواجهة الفيضانات والسيول وحرائق الغابات».