35500 ميجاوات أقصى حمل للشبكة الكهربائية مساء اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن النشرة اليومية لمرصد الكهرباء، اليوم الاثنين، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أقصى حمل بالشبكة متوقع مساء اليوم

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل بالشبكة متوقع مساء اليوم «الاثنين»، 35 ألفا و500 ميجاوات، والفارق بين المتوقع والمتاح - 10 آلاف و100 ميجاوات، فيما بلغت نسبة التغيير، مقارنة بالعام السابق، بلغ الحد الأقصى لها 7.25% والحد الأدنى 8.21%.

أقصى حمل بالشبكة أمس الأحد

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن أقصى حمل بالشبكة أمس الأحد، بلغ 33 ألفا و500 ميجاوات في تمام الساعة 20.51، فيما بلغ أدنى حمل 28 ألفا و338 ميجاوات في تمام الساعة السابعة، لافتا إلى أن تخفيض الأحمال أمس، جاء بالتنسيق مع المشتركين.

آلية تلقي الشكاوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، عددا من الآليات، لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).