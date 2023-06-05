مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مواطن يتضرر مع عدم توصيل التيار

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تدخله الفوري لأحد الشكاوى الواردة للجهاز من مستهلك يتضرر فيها من عدم توصيل التيار الكهربائي للمصنع الخاص به بمنطقة أبو رواش في الجيزة.

دراسة موضوع الشكوى في الجهاز مع شركة توزيع الكهرباء المختصة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور إلى أنّه بدراسة موضوع الشكوى في الجهاز مع شركة جنوب القاهرة؛ لتوزيع الكهرباء المختصة تبين تأخر إحضار تصاريح الحفر.

التنسيق مع المرورو للبدء في الحفر ومد الكابلات

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبرالمنشور، إنه تم إحضار تصاريح الحفر والتنسيق بالمرور والبدء في الحفر، ومد الكابلات وتم إطلاق التيار وتركيب العداد، لافتا إلى أنّه تمّ التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

وأشار الجهاز إلى أنّ الاستجابة السريعة من قبل الجهاز تأتي حرصًا وتقديراً لحق المواطن في توصيل التيار وتركيب العداد في أسرع وقت.

طرق إرسال الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وحدد الجهاز عددًا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».