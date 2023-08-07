عالم بالأزهر: الطلاق العاطفي سببه خلل في اتباع منهج الله

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن من أهم أسباب الطلاق العاطفي، هو وجود خلل في الاتباع لمنهج الله في العلاقة بين الزوجين.

العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة

وتابع سلامة، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، أكيد في مشكلات، حدثت مشاكل في بيوت النبي والصحابة، لكنهم كانوا قادرين على احتوائها».

المشاكل النفسية والمادية من أكبر أسباب الطلاق العاطفي

واستكمل: «في مشكلات نفسية ومادية، خاصة المادية في زوج بخيل، مش عاوز يصرف، أو الزوجة لديها تطلعات أعلى من مستوى زوجها، وبالتالي تتطور المشاكل إلى تنمر بين الطرفين، وبعدها كل طرف يبغض الثاني، ويتحول الأمر إلى معارك وانتقاد مستمر وانتقاص، وهذه أولى المراحل، وبعدها تتحول إلى مراحل التحقير والتقليل، وهذه مرحلة أسوأ لأن فيها إيذاء نفسي، وقد تتحول إلى إيذاء جسدي».