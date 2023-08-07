رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عالم بالأزهر: الطلاق العاطفي سببه خلل في اتباع منهج الله

كتب:

مريم جاد
06:41 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
الدكتور أبو اليزيد سلامة

الدكتور أبو اليزيد سلامة

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن من أهم أسباب الطلاق العاطفي، هو وجود خلل في الاتباع لمنهج الله في العلاقة بين الزوجين.

العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة

وتابع سلامة، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، أكيد في مشكلات، حدثت مشاكل في بيوت النبي والصحابة، لكنهم كانوا قادرين على احتوائها».

المشاكل النفسية والمادية من أكبر أسباب الطلاق العاطفي

واستكمل: «في مشكلات نفسية ومادية، خاصة المادية في زوج بخيل، مش عاوز يصرف، أو الزوجة لديها تطلعات أعلى من مستوى زوجها، وبالتالي تتطور المشاكل إلى تنمر بين الطرفين، وبعدها كل طرف يبغض الثاني، ويتحول الأمر إلى معارك وانتقاد مستمر وانتقاص، وهذه أولى المراحل، وبعدها تتحول إلى مراحل التحقير والتقليل، وهذه مرحلة أسوأ لأن فيها إيذاء نفسي، وقد تتحول إلى إيذاء جسدي».

اقرأ المزيد:

أزهري على قناة «الناس»: لا يجوز إخراج الزوجة من بيتها في شهور العدة بعد الطلاق

أزهري يوضح عبر قناة الناس مغزى قصة الأخوين مع النبي داوود: رسالة من الله

أمر استغفر منه نبي الله داوود.. عالم بالأزهر الشريف يوضح عبر قناة الناس

نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح عبر قناة الناس جزاء المتقين وفقا لسورة آل عمران

أسامة الأزهري عبر قناة «الناس»: دعاء يوسف الصديق لمصر وأهلها أعظم وسام شرف

نائب رئيس جامعة الأزهر عبر قناة «الناس»: العدل من الصفات الخلقية الجميلة

أمين الفتوى عبر قناة الناس: الخوض في أعراض الناس يغضب الله

أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: الشيطان يسيطر على الإنسان من باب الغفلة

«زوجة ابني ضربتني ووقف بصفها».. أمين الفتوى يرد عبر قناة الناس (فيديو)
بقلم مريم جاد