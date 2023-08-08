تعرف على برنامج التسويق السياحي بجامعة المنصورة

تحرص كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، على أن تربط برامجها التعليمية بمتطلبات سوق العمل، واستحداث برامج نوعية متنوعة، تحقق طموحات واحتياجات المستفيدين من خدماته، في إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن، ومن أبرزها برنامج التسويق السياحي للغتين العربية والإنجليزية داخل الكلية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج التسويق السياحي بجامعة المنصورة

تستعرض «الوطن» للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج التسويق السياحي داخل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الأوراق المطلوبة للتقديم وفقا للموقع الرسمي للكلية، وهي:

أصل الشهادة الثانوية العامة + 2 صورة أصل شهادة ميلاد حديثة + 2 صورة بطاقة الترشيح النهائية + 2 صورة البطاقة الشخصية + 2 صورة نموذج 2 جند للطلاب الذكور بطاقة 6 أو 7 جند للذكور إثبات الكشف الطبي. بطاقة ائتمان عليها المصروفات الدراسية المقررة

طلاب يحق لهم التقديم ببرنامج التسويق السياحي بالمنصورة

ووفقا للموقع الرسمي للكلية، يعد برنامج التسويق السياحي في جامعة المنصورة الأول، والوحيد المتخصص على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، والطلاب الذين يحق لهم التقديم بالبرنامج هم:

طلاب الثانوية العامة طلاب معاهد السياحة والفنادق نظام 5 سنوات طلاب الثانويات المعادلة العربية والأجنبية المصريين والوافدين الطلاب المصريين أو الوافدين المحولين من الكليات المناظرة الطلاب المحولين من الشعب العامة داخل الكلية

ويتم الدراسة في برنامح التسويق السياحي بنظام الساعات المعتمدة، بمعنى يتم تقسيم الدراسة إلى 4 مستويات، وتتراوح الساعات المعتمدة لكل مقرر مابين ساعتين أو ثلاثة، بالإضافة إلى أن الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج هي 128 ساعة، وتم الدراسة باللغتين العربية والإنجليزي أو الإسبانية، وتؤهل الخريج لسوق العمل في «التسويق، العلاقات العامة، الترويج، الإعلان، إدارة علاقات العملاء، الدعاية».