الفرق بين الأدوية البديلة والمثيلة.. طريقة سهلة لتوفير الدواء الناقص

تحرص وزارة الصحة والسكان دوما على توعية المواطنين، بنشر المعلومات الطبية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بحملات العلاج المجانية أو تصحيح معلومات وعادات خاطئة أو فيما يتعلق بالأدوية.

ويواجه المواطنون نقصا في الأدوية، وهو ما يدفعهم للبحث عن طريقة لتوفيرها، لا سيما عندما يرتبط الأمر بالأمراض الخطيرة.

هل توجد نواقص في الأدوية؟

وبشأن نواقص الأدوية في الصيدليات أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد نقص في الأدوية، وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية لنقص الأدوية بأنه: لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.

نصيحة لتوفير الدواء الناقص

ونصحت وزارة الصحة المواطنين أن يطلبوا من الطبيب كتابة المادة الفعالة الخاصة بالدواء لتسهيل الحصول عليه أو على بديله أو مثيله، وفي حالة نقص الأدوية يمكن الاتصال على الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء وهو 15301.

الفرق بين الأدوية البديلة والمثيلة

أوضحت وزارة الصحة الفرق الأدوية المثيلة والأدوية البديلة على النحو التالي:

الأدوية المثيلة

هي التي تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيب وبنفس طريقة التناول.

الأدوية البديلة

هي التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.

توافر جميع أدوية أمراض الصيف والغدة الدرقية

وذكرت وزارة الصحة أن جميع أدوية أمراض الصيف متوفرة، مشيرة إلى أنه يجرى تصنيعها وإنتاجها محليا، مضيفة أن دواء الغدة الدرقية متوفر له مثيل ويحتوي على نفس المادة الفعالة، نافية وجود نقص في أدوية الأمراض الوراثية والنادرة.