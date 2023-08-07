لمرضى السكر.. طريقة فعالة لاستخدام الأنسولين تجعله يعمل بشكل أسرع

يحتاج مرضى السكر إلى حقن الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر في الدم، ويستخدمون أقلام وحقن الأنسولين المخصصة لمرضى السكر، وقدمت وزارة الصحة والسكان إرشادات متعلقة باستعمال قلم الأنسولين بطريقة صحيحة وفعالة، وأيضا طرق حفظه.

طريقة فعالة لاستخدام الأنسولين

ونصحت وزارة الصحة بطريقة فعالة لمستخدمي الأنسولين من مرضى السكر، حيث يمكن حقن الأنسولين في البطن والذراع والأرداف وفي مقدمة الفخذ، حيث يعمل الأنسولين بكل أسرع عند حقنه في البطن.

الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين

ونصحت وزارة الصحة مرضى السكر باتباع الخطوات الآتية في استخدام وحفظ قلم الأنسولين:

- لا يتم حفظ القلم بإبرة متصلة.

- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.

- يمكن حفظ الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

- حفظ قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.

- عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المباشر.

- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مؤية.

- الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة في حالة السفر.

طريقة حقن الأنسولين

أما عن طريقة حق إبرة الإنسولين في الجسم، فقالت الصحة:

- نظيف الجلد مكان حقن الأنسولين، باستخدام الكحول، وتترك المنطقة تجف قبل الحقن. ​​

- امسك ثنية من الجلد، ثم اضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.

- ادخال الإبرة مباشرة في الجلد بوضع عمودي. ​​

- اضغط على زر الحقن لتمرير الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة 10 ثوانٍ.​​

- تسحب الإبرة للخارج ويستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، ولا يدلك مكان الحقن.

- إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة. ​​

- توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم.

- تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.​​

ويمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الخطوط الساخنة 15300 و15335.