موعد انتهاء تظلمات الثانوية العامة 2023.. وخطوات التقديم عبر الموقع

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة أو فوري، البريد المصري، أمان، مصاري وممكن.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة

وبدأ تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة من يوم الخميس الماضي 3 أغسطس وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي التقديمات يوم 18 أغسطس.

خطوات التقديم على تظلمات الثانوية العامة

الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة.

فتح رابط التظلمات.

سداد الطالب مبلغ 200 جنيه عن كل مادة يجرى التظلم فيها على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

تنسيق موعد للطالب للاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة.

يحصل الطالب على نموذج الإجابة سواء مقالية أو بابل شيت.

كل ورقة طالب عليها باركود يخص الطالب بحيث أن الورقة تثبت بكل تفاصيلها أنها خاصة بالطالب صاحب الشأن.

الطالب من حقه مشاهدة ورقة إجابته والاطلاع عليها.

يذهب الطالب إلى الكنترول لكتابة ملاحظاته للتأكد من أن التصحيح منضبط.

في حالة حصول الطالب على زيادة فى درجاته يجرى إخطار مكتب تنسيق الجامعات بالدرجات الجديدة للطالب.

في حالة وجود أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم فورا، ويجرى المراجعة على الفور وحصول الطالب على حقه.