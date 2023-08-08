استعدادا للعام الدراسي.. اجتماع مشترك بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

عقد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الحكومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لبحث التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك في حضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تبادل الخبرات وتقديم مشاريع مرتبطة بدعم التكنولوجيا

تناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من خبرة جامعة بنها الحكومية في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا.

الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمعامل

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس جامعة بنها الأهلية، أهمية الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمعامل والمراكز العلمية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

من جانبه قال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الحكومية، إن الاجتماع يأتي لتطوير رؤية الجامعتين المستقبلية وتحقيق أقصى استفادة للحصول علي خدمات تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.