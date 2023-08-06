254 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بدور السينما في يوم واحد

جاءت إيرادات فيلم البعبع، في شباك تذاكر السينما أمس السبت لتسجل 254 ألفًا و173 جنيهًا، وجاء في المركز الرابع بقائمة قائمة الإيرادات اليومية، إذ سبقه أفلام مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، ع الزيرو بطولة محمد رمضان، بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم البعبع على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما 43 مليون جنيه، فيما تجاوزت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي 119 مليون جنيه وذلك على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال ونجوم فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتة، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

يجسد أمير كرارة خلال فيلم البعبع، شخصية سلطان البعبع والذي كان يعيش داخل مجتمع ملئ بالإجرام، وتتبدل حياته في يوم وليلة، عندما يتفاجأ بوجود طفلين أمام منزله يزعمان أنَّه والدهما وتطاردهما عصابة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يجمع بين الأكشن والتشويق.