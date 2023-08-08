«الأوقاف» تعلن أسماء المسجلين في الدراسات العليا بالمنحة المجانية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المسجلين في الدراسات العليا ومرحلة الماجستير بمنحة الماجستير المجانية من الأئمة والواعظات والإداريين، وتحديدًا المرشحين الجدد للفرقة الأولى، والتي أعلنتها الوزارة في شهر أبريل الماضي.

شرط التقدم لمنحة الماجستير بوزارة الأوقاف

ووضعت وزارة الأوقاف شرطًا بألا يكون المتقدم أُحيل إلى التحقيق، ومعاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازًا في آخر عامين، وألا تزيد سن المتقدم على 45 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علمًا بأنّ المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على 300 منحة.

أسماء المرشحين لمنحة الماجستير بوزارة الأوقاف

وجاءت أسماء المرشحين لمنحة الماجستير من الأئمة بوزارة الأوقاف للعام 2023 ـ 2024، كالتالي: