جهود «الأوقاف» لإعمار بيوت الله.. المآذن تستعيد بريقها ورقم قياسي للمساجد الجديدة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحقيق الوزارة رقمًا قياسيًا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف، في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنه تم افتتاح 2618 مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 10 يونيو 2022، فضلا عن تتابع افتتاحات مساجد آل البيت التي خضعت لعمليات تجديد وتطوير تتناسب مع قدرها ومكانتها في قلوب وعقول المصريين، أبرزها:

مسجد السيدة نفيسة

شهد مسجد السيدة نفيسة اعمال تطوير وتجديد تضمنت زيادة المساحات الخضراء في ميدان السيدة نفيسة، وتجميل الأرصفة ورفع كفاءة الإضاءة، وتطوير شارع الأشراف الذي يقع به المسجد ليصبح أشبه بمتحف مفتوح، وطلاء واجهات المباني بالشارع الأثري، وتم افتتاحه بحضور الرئيس السيسي اليوم 8 أغسطس 2023.

مسجد الحسين

يعد مسجد الإمام الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص ومكانة مميزة لدى المصريين، وشملت أعمال التطوير بالمسجد رفع كفاءة وجهات مدخل المقام والأبواب من قبل الأثريين، والحفاظ على كافة الآثريات كالقبة وكافة المقتنيات التي تتضمن جزء من قميص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مصنوع من الكتان أهدى إليه من مصر، وسيف النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يتكئ عليه حال صعوده للمنابر، ومكحلة النبي عليه الصلاة والسلام وهي من النحاس، وعدد من المقتنيات الآثرية الأخرى، وتم افتتاح المسجد بحضور الرئيس السيسي يوم 28 أبريل عام 2022.

مسجد فاطمة النبوية

هي واحدة من سيدات بيت النبوة، عشقها المصريون وأطلقوا عليها لقب «أم اليتامى وأم المساكين»، وهي السيدة فاطمة بنت الحسين بن علي سبط رسول الله (السبط في اللغة هو أحد أولاد الابن أو الابنة )، وزوجة أبن الحسن السبط الثاني، وأم الحسن الثالث، وبعد وفاتها تحول منزلها إلى مسجد حمل اسمها، وفقًا للصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة التي ذكرت نبذة عن حياتها.

ويضم المسجد ضريحها، وتم افتتاحه بعد أعمال التطوير والترميم، وبحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يوم 5 أغسطس 2022.

مسجد السيدة رقية

على مقربة من مسجد السيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة سكينة، بجوار مشهد بن سيرين، بمنطقة الخليفة بالقاهرة، يقع مسجد السيدة رقية، وشهد مسجد السيدة رقية أعمال التوسعة والتطوير، وافتتحته مديرية أوقاف القاهرة يوم 11 نوفمبر 2022.