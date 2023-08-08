«الأوقاف» تعقد ندوات حول «آداب معاملة السائح» في 23 محافظة

عقدت وزارة الأوقاف، ندوة عن «آداب معاملة السائح» في عدد من المساجد، أمس الاثنين؛ للتعريف بأهمية السياحة وآداب معاملة السائح، مؤكدة أن السائح ضيف كريم علينا وعلى بلدنا، ويجب أن نظهر بالوجه الحضاري الذي يليق بنا وبديننا وقيمنا وأخلاقنا وعمق حضارتنا الضاربة لأكثر من سبعة آلاف عام في عمق التاريخ.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه الندوة أقيمت في العديد من المساجد، والتي جاءت على النحو التالي:

مساجد أقيمت فيها الندوة

ففي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد الشنوفي بجريس، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الغريب.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الشرقي، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية، ومسجد إبراهيم بن عمر، ومسجد الجندي، ومسجد أبي مندور.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد الزلفي، ومسجد الشيخ هاشم عبدالرحيم بإسنا.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد الحاج عبدالعال، ومسجد الشرطة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد التوفيق، ومسجد السلام بالمنصورة، ومسجد الهدى.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد قراعة، ومسجد خشبة البحري.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد المندرة البحري، ومسجد المنتزه.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الرحمن الرحيم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوة بمسجد الأخوة، ومسجد والي ميزار.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد العادل.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الكبير، ومسجد المشاهرة، ومسجد الورشة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد سيدي حسن الحمصي، ومسجد التوفيق، ومسجد الكبير، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد النصر بالعريش، ومسجد الخير والبركة، ومسجد السلام بالمساعيد، ومسجد المحطة ببئر العبد.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد القرية الحمراء.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد أبو الفضل الوزيري بالمحلة الكبرى، ومسجد السيد أحمد البدوي.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد الاسباعية السفلي، ومسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد بلال بن رباح، ومسجد سيدي عامر، ومسجد المعهد الديني.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد الميناء الكبير، ومسجد التقوى بالقصير، ومسجد المركز الإسلامي بمرسى علم، ومسجد السلام بسفاجا.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الزمالك، ومسجد الحبيب المصطفى، ومسجد حسن باشا، ومسجد المؤيد شيخ بالغورية، ومسجد الإمام الشافعي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوة بمسجد العمري، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت ندوة بمسجد حمدي تمام، ومسجد الشاطئ.