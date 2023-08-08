التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف.. يضم مجموعتين و5 جامعات

يتطلع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في محافظة بني سويف، إلى معرفة التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف، حيث جاء مقسما إلى مجموعتين، وذلك وفقا للإدارات التعليمية السبع بمحافظة بني سويف، والاختيارات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024، إذ حدد لكل طالب طريقة تنظيم الرغبات، في حال اختيار جامعة بالمحافظة التي يقيم بها أو اختيار محافظة أخرى.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف

وتضمن التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف، وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، أن جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة سيكون التوزيع الجغرافي لهم ضمن المجموعة (أ) جامعة بني سويف، بينما المجموعة (ب) ستكون بكليات جامعات الفيوم، حلوان، المنيا، أسيوط.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف.. الإدارات

وجاء التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف، بالنسبة للطلاب وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإدارات التعليمية: الواسطي، ناصر، وبني سويف، سيكون التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف، بالمجموعة (أ) كليات جامعة بني سويف، والمجموعة (ب) ستكون بكليات جامعات الفيوم، حلوان، المنيا، اسيوط.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف.. إهناسيا وببا

وجاء التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في بني سويف، بالنسبة للطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة من أبناء الإدارات التعليمية: إهناسيا، ببا، الفشن، سمسطا، بالمجموعة (أ) كليات جامعة بني سويف، والمجموعة (ب) ستكون بكليات جامعات الفيوم، حلوان، المنيا أسيوط.