«إكسترا نيوز»: الأسبوع المقبل سيشهد أحداث مميزة بالعلمين الجديدة

قالت نانسي نور، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات تمت بالأسبوع الماضي، والعديد من الحفلات الغنائية، بداية من حفل الفنانين مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، ومحمد منير، وحميد الشاعري، وإليسا.

حفلة كارول وبهاء وعمر خيرت

تابعت «نور»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، هناك العديد من الأحداث القادمة المنتظرة من الجمهور تبدأ من يوم الخميس بحفل الفنانة كارول سماحة، وبهاء سلطان، وعمر خيرت، ورامي عياش، إضافة إلى مشاركة فرقة الحرية وفرقة سوهاج والنوبة للفنون الشعبية.

الأسبوع المقبل سيشهد أحداث مميزة

أضافت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، الأسبوع المقبل سيشهد عروض الأزياء ومنهم المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي يقدم عروضَا مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، موضحة أن يوم الجمعة نشهد حفلات شبابية لفرقة مسار إجباري، ومسلم ورضا البحراوي على مسرح الشارع، إضافة لتقديم عروض الباليه والليلة الكبيرة على مسرح الكورنيش.