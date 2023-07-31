وزير الإسكان: نعمل على تنفيذ وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المصريين

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الموسعة بعدد من المدن الجديدة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» - محور الإسكان فوق المتوسط، بمدينة 6 أكتوبر.

ورافق الوزير مسؤولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن «حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد».

تنفيذ وحدات سكنية تلائم وتناسب إحتياجات مختلف شرائح المجتمع

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، في موقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» - محور الإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر، وتفقد الوحدات السكنية التي جرى تشطيبها، واستمع لشرح من مسؤولي جهاز المدينة عن الموقف التنفيذي للوحدات.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بجانب 3216 وحدة بمحور الإسكان المتوسط في المدينة.

الجزار: ننفذ وحدات تناسب جميع الفئات

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تشمل تنفيذ وحدات سكنية تلائم وتناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ تضم المبادرة 3 محاور رئيسية، يهي الإسكان لمنخفضي الدخل، والإسكان المتوسط، والإسكان فوق المتوسط.

وأشار «الجزار» إلى أن سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، هي: إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية .