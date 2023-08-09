تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات في شارعي الهرم والسودان

ظهرت كثافات مرورية متحركة على أغلب الطرق صباح اليوم، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، كما انتشر رجال المرور على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات وإزالة أي كثافات قد تعيق سير الحركة.

تفاصيل الحركة المرورية

وعن تفاصيل الحركة المرورية صباح اليوم، ظهرت كثافات متحركة بشارعي الهرم وفيصل وشارع السودان وشارع جامعة الدول العربية ومحور صفط.

كثافات مرورية متحركة

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة بمنطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، وبمناطق المطرية وعين شمس ومحور 26 يوليو ومصر الجديدة وشارع جسر السويس باتجاه العباسية، وفي نفق الأزهر وشارع رمسيس.

الأوناش المرورية

ويستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة الأعطال والقضاء على أي كثافات قد تعيق سير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات، كما نفذت الإدارة العامة للمرور، حملات لضبط المخالفات بأنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

ضبط متعاطي المواد المخدرة

وتنتشر الخدمات المرور لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.