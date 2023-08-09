21 خدمة تتعلق بالشهر العقاري يمكنك الحصول عليها «أونلاين».. اعرف الخطوات

تتيح منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي يستطيع المواطنيين الحصول عليها إليكترونيا، دون تحمل عناء الانتقال لمقر الخدمة أو انتظار دوره.

أبرز تلك الخدمات ما يتعلق بالتوثيق فى الشهر العقاري، حيث يمكنك الدخول على منصة مصر الرقمية وإتباع خطوات مبسطة تنتهى بالحصول على الخدمة، ويأتى ذلك فى إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

21 خدمة هامة متعلقة بالتوثيق

ترصد «الوطن» 21 خدمة هامة متعلقة بالتوثيق فى الشهر العقاري، تقدمها منصة مصر الرقمية وتتضمن التالي:

إستعلام عن سريان محرر مميكن، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير إقرار بالشطب، تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، تحرير إقرار رسمي، تحرير إقرار تصحيح محرر موثق، تحرير توكيل عام رسمي، تحرير توكيل رسمي شامل، تحرير توكيل فى الأمور الزوجية، أكتب محررك، حجز ميعاد، معاملاتى المميكنة، إستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، توكيل عام قضايا، توكيل عام رسمي شامل، توكيل عام رسمي، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، إقرار رسمي.

خطوات الحصول على خدمات التوثيق بمنصة مصر الرقمية

وللحصول على أى من تلك الخدمات، هناك عدة خطوات يمكن إتباعها، وتكون أولى تلك الخطوات من خلال الدخول على رابط منصة مصر الرقمية من هنا ، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» لتظهر لك الخدمات التى تقدمها المنصة، وبالضغط على أيقونة « التوثيق » تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة، وتقوم بإدخال البيانات وسداد رسوم الخدمة وإستلام الوثيقة فى الموعد المحدد.