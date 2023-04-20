أعلى فائدة شهرية على الودائع في 3 بنوك مصرية.. تصل إلى 7.31%

تُعد الودائع البنكية من أهم الأوعية الادخارية التي توفرها البنوك لعملائها، من أجل استثمار مدخراتهم، ويحرص العملاء على متابعة أسعار الفائدة على الودائع بشكل مستمر وفقًا لنوع الوديعة، بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2%.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى فائدة شهرية على الودائع في البنوك المصرية، (البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان).

الودائع بدورية صرف شهري من البنك الأهلي المصري:

- سعر الفائدة: 6.6 إلى 7.31%

- مدة الوديعة: تصل إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى للوديعة: 1000 جنيه.

- دورية صرف الفائدة: شهري.

الودائع بدورية صرف شهري من بنك التعمير والاسكان:

- سعر الفائدة: 5.25%

- مدة الوديعة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى للوديعة: 5000 جنيه.

- دورية صرف الفائدة: شهري.

الودائع بدورية صرف شهري من بنك القاهرة:

- سعر الفائدة: 5.25%

- مدة الوديعة: تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأدنى للوديعة: 5000 جنيه.

- دورية صرف الفائدة: شهري.