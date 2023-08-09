«مرفق الكهرباء»: أقصى حمل بالشبكة مساء اليوم 34 ألفا و900 ميجاوات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، النشرة اليومية لمرصد الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفارق بين المتوقع والمتاح بالشبكة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن أقصى حمل متوقع بالشبكة مساء اليوم ، يبلغ 34 ألف و900 ميجاوات والفارق بين المتوقع والمتاح - 113000، ، لافتا إلى أن تخفيض الأحمال يوم أمس الثلاثاء، جاء بالتنسيق مع المشتركين.

نسبة التغيير مقارنة بالعام السابق

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن نسبة التغيير، مقارنة بالعام السابق، بلغ الحد الأقصى لها 4.14% والحد الأدنى 9.21% ، لافتا إلى أن أقصي حمل مساء امس بلغ 35 ألف و200 ميجا وات، وأن ادني حمل كان 29 آلف و216 ميجاوات.

آلية تلقي الشكاوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددا من الآليات لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).