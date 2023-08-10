حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال، وتمّ اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة بعدما توصلت التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة الى قيام المتهم بتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهم وتم ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب و جهاز كمبيوتر بمشتملاته و ماسح ضوئي وطابعة و 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات، مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي، كما أعترف بالجريمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأضاف أن المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.