سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك والذي لم يسجل أي تغيراً منذ فترة طويلة وذلك داخل كل البنوك المصرية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك 30.85 جنيه للبيع والشراء يبلغ 30.75 جنيه وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الثلاثاء في ميد بنك يسجل 30.88 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بينما يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم داخل بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيا شراء و30.85 جنيه بيعاً.