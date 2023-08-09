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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

كتب:

محمد بخات
02:04 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
حادث انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

حادث انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى. 

أسماء وحالات المصابين 

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي المصابين في الحادث، وجاءت الأسماء كالتالي: أبو بكر محمد وكيل 25 سنة من الضبعة، يعاني من كدمامات، وسحجات متفرقة في الجسم، ومختار سلطان رحيل 24 سنة من الضبعة، يعاني من كدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، وأنور منصور محمد 23 سنة من الضبعة يعاني من جرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم واشتباه pc وحويج سليمان وكيل 26 سنة من الضبعة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، إلى موقع الحادث، وجار التعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق. 

 

 

 

 

 

 

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