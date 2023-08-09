هيئة كبار العلماء تعقد مجلسا لشرح كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي

أعلنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بالتعاون مع الإدارة العامة للجامع الأزهر، عقد مجلس لختم كتاب «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»، للإمام السخاوي.

شرح كتاب «فتح المغيث»

وأعلنت الأمانة العامة، أنّ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، هو من سيقوم بشرح الكتاب، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

دعوة طلاب العلم لحضور المجلس

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بهذه المناسبة طلاب العلم والباحثين والعلماء حضور هذا المجلس المبارك، ومتابعة صفحة هيئة كبار العلماء للوقوف على برنامج الحفل.

شرح كتب إسلامية مختلفة

ويعد ذلك التعاون بين الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والإدارة العامة للجامع الأزهر ليس الأول من نوعه، إذ عقدت هيئة كبار العلماء في أوقات سابقة سلسلة من شرح الكتب الإسلامية من أحادسث وفقه وغيرها.