عالم أزهري: السيدة نفيسة تربت ونشأت على الرضا

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة رضي الله عنها، انتقلت إلى المدينة المنورة، بأمر أبيها سيدنا الحسن الأنور، عندما تولى إمارة المدينة، وانتقل بأهله إلى هناك.

اصطحاب السيدة نفيسة لزيارة النبي

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «سيدنا الحسن الأنور، كان يصطحب ابنته السيدة نفيسة إلى زيارة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول السلام عليك يا جدي، هذه ابنتي نفيسة، وأنا راضٍ عنها، شوف كيف نعلي من شأن أبنائنا، حتى يتعلموا ويتربوا على الهمة العالية».

الحسن رأى في منامه النبي

وأوضح: «العلماء قالوا إن سيدنا الحسن الأنور رأى في منامه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له يا حسن أنا راضٍ عن نفيسة لرضاك عنها، والله رضي عنها لرضاي عنها، وعشان كده السيدة نفيسة تربت في الرضا».