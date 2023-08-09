رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عالم أزهري: السيدة نفيسة تربت ونشأت على الرضا

كتب:

مريم جاد
11:21 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
الشيخ الشحات عزازي أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ الشحات عزازي أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة رضي الله عنها، انتقلت إلى المدينة المنورة، بأمر أبيها سيدنا الحسن الأنور، عندما تولى إمارة المدينة، وانتقل بأهله إلى هناك.

اصطحاب السيدة نفيسة لزيارة النبي

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «سيدنا الحسن الأنور، كان يصطحب ابنته السيدة نفيسة إلى زيارة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول السلام عليك يا جدي، هذه ابنتي نفيسة، وأنا راضٍ عنها، شوف كيف نعلي من شأن أبنائنا، حتى يتعلموا ويتربوا على الهمة العالية».

الحسن رأى في منامه النبي

وأوضح: «العلماء قالوا إن سيدنا الحسن الأنور رأى في منامه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له يا حسن أنا راضٍ عن نفيسة لرضاك عنها، والله رضي عنها لرضاي عنها، وعشان كده السيدة نفيسة تربت في الرضا».

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس حكم ترديد الأذان وراء المؤذن بصوت مرتفع

أستاذ فقه لـ قناة الناس: 4 معايير أساسية لاختيار الزوجة المناسبة

أستاذ فقه يحذر عبر قناة «الناس» من خطأ تقع فيه الفتيات بفترة الخطوبة

هواجس تسبب ابتعاد الأم عن الرضاعة الطبيعية.. استشاري يوضح لـ قناة الناس

أمين «فتوى الإفتاء» عبر قناة الناس: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا يعادل ثواب ختم القرآن
بقلم مريم جاد