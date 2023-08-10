سامح عيد: الإخوان كانوا يجندون الأطفال من المساجد دون علم الأهل

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إنه التحق بتنظيم الإخوان في سن صغيرة وقضى معهم 22 عاما، وكانت المساجد تحت نفوذ الإخوان أو السلفيين فقط، ولم يكن هناك وجود لجماعات التكفير في دمنهور.

التجنيد يبدأ بالتدرج بتحفيظ القرآن

وأضاف عيد، خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التجنيد يبدأ بالتدرج بتحفيظ القرآن، ثم الأنشطة الترفيهية والألعاب والرحلات، ومع الوقت يبدأ المسؤول عنك يطلب منك ألا تخبر أهلك بما يدور.

تنظيم الإخوان كان ينقسم إلى شقين

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان كان ينقسم إلى شقين، تنظيم خاص أو شعب، وحين عادوا للعمل في السبعينيات كان الغالب هو تجنيد الأطفال والشباب بصياغة التنظيم الخاص، محب ومؤيد ومنتسب وعامل ونقيب، وهذا الأخير هو تنظيم خاص داخل التنظيم، ويكتبون التقارير في الإخوان، وعلى سبيل المثال وجدي غنيم كان محبا فقط، ولكن الجماعة استغلته.