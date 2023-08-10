المرحلة الأولى للتنسيق 2023.. «مجموعك يدخلك كلية إيه؟»

ساعات قليلة وتنتهي المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، ويبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة، عن مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق، مع اقتراب انتهاء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

ويبحث الطلاب بمختلف الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، عن تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل المجمع التكراري لشرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.

المرحلة الأولى للتنسيق 2023.. قبول 112 ألفا و240 طالبا

كشف التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، أنّ المؤشرات الأولية وليست النهائية في المرحلة الأولى للتنسيق 2023، بتنسيق الجامعات 2023، كما يلي.

- كلية الطب البشري 90.7%.

- كلية طب الأسنان 90.3%.

- كلية العلاج الطبيعي 89.5%.

- كلية الصيدلة 89.01%.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول 112 ألفا و240 طالبا في المرحلة الأولى للتنسيق 2023.

المرحلة الأولى للتنسيق 2023.. تغلق بعد ساعات

وتغلق المرحلة الأولى للتنسيق 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا في الساعة السابعة مساء اليوم.

وطبقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري، فقد تكون توقعات المؤشرات الأولية وليست النهائية في المرحلة الأولى للتنسيق 2023، خلال تنسيق الجامعات 2023، كما يلي.

- هندسة البترول 94.1%.

- هندسة الطاقة 83.65%.

- هندسة 83.7%.

- حاسبات ومعلومات 81.5%.

المرحلة الأولى للتنسيق 2023 بحد أدني 70.61% للأدبي

وأكد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، أنّ المؤشرات الأولية وليست النهائية في المرحلة الأولى للتنسيق 2023، كما يلي.

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية 86.34%.

- كلية الألسن 82.43%.

- كلية الآثار 78.78%.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78%.

- كلية إعلام 78.29%.

- كلية تربية 74.87%.

- كلية آداب 73.90%.

- كلية تجارة 69.51%.

- كلية سياحة وفنادق 69.50%.

- كلية حقوق 65.1%.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 2023، السبت الماضي، وتستمر حتى اليوم، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.