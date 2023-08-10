الأوراق المطلوبة للسفر للإمارات 2023.. 6 مستندات تعرف عليها

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، الأوراق المطلوبة للسفر للإمارات 2023 للحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، سواء للشخص بذاته أو للأسرة، والتي تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة.

وفيما يلي، تقدم «الوطن» الأوراق المطلوبة للسفر للإمارات 2023 وفق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وخطوات الحصول على التأشيرة السياحية لمدة 5 سنوات، في السطور التالية:

الأوراق المطلوبة للسفر للإمارات 2023

وتتباين المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة سياحية سواء كان الطلب لشخص فقط، أو لأفراد الأسرة، وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات ممتدة، للفرد نفسه، كالتالي:

- صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.

- إثبات توفر رصيد مصرفي للمتقدم بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال 6 أشهر.

- وثيقة تأمين صحية سارية المفعول معتمدة في الدولة.

- تذكرة سفر إلى الدولة والمغادرة منها.

- إثبات مكان إقامة «فندق أو عنوان إقامة».

- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر

أما المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة أسرة مقدم الطلب فهي:

- صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.

- إثبات وثيقة تأمين صحي داخل الدولة.

- تذكرة سفر إلى الدولة والمغادرة منها.

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور.

الأوراق المطلوبة للسفر للإمارات 2023.. تأشيرة السياحة

ومن بين الأوراق المطلوبة للسفر للإمارات 2023، يمكن التقديم للحصول على تأشيرة السياحة للإمارات عبر التطبيق الالكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والتجنيس، من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

- الدخول إلى موقع الهيئة وتسجيل مستخدم جديد.

- اختيار خدمات الأفراد ثم اصدار تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات ممتدة.

- استيفاء البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها.

- دفع رسوم الخدمة.

- ستصلك رسالة بالبريد الالكتروني تفيد تقديم الطلب.

- بمجرد انتهاء الإجراءات سيتم استلام اشعار من خلال التطبيق الالكتروني.

- يشترط على المتقدم للحصول على تلك التأشيرة دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار التصريح لتجنب إلغاء التصريح.