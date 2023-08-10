 تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 في المحافظات

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالمحافظات، في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، خاصة بعد اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بتلك المحافظات، واعتمدت مختلف المحافظات تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالمحافظات، لملئ المدارس وتحقيق العدد المطلوب في كل مدرسة بمختلف الإدارات، وبناء على رغبات وطلبات أولياء الأمور.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالإسكندرية

وجاءت محافظة الإسكندرية من ضمن المحافظات التي أعلنت عن تخفيض الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة بعدما اعتمدت محافظة الإسكندرية نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، التي قبلت التقليل بالحد الأدنى للقبول لتكون 210 درجة، بعد أن كانت درجات القبول بالمرحلة الأولى 225 درجة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان لها أنه جرى اعتماد تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي لحد أدنى 190 درجة، لملئ الكثافات المتاحة، واستجابة لطلبات أولياء الأمور المقدمة.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه جري اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي العام، إذ قامت بتخفيض الحد الأدنى إلى 237 درجة بدلا من 243، من أجل طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في الدور الثاني.

وأشارت المديرية في بيان لها إلي أنه جرى عمل حصر للأماكن المتبقية ببعض المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق محافظة الدقهلية من أجل الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني وهم 51500 طالب وطالبة، ليجري توزيعهم على 1030 فصلا.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 في الشرقية المرحلة الثانية، إذ جرى تقليل الحد الأدنى، والنزول بدرجات القبول من 260 لـ228، بعدما بلغت نسبة نجاح الدور الثاني إلى 68.59 %، إذ تقدم لأداء الامتحان 832 طالبا وطالبة حضر منهم 796.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالقليوبية

وفي القليوبية أعلنت مديرية التربية والتعليم اعتماد تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالقليوبية من 225 درجة إلى 220 درجة.

كما اعتمدت محافظة الإسماعيلية تخفيض القبول في مدارس الثانوية 2023، بقيمة 5 درجات في تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية، لملئ المدارس بالعدد المطلوب ليصبح 225 درجة من 230 درجة، وجرى تخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية الخدمات إلى 190 درجة من 205 درجات.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالبحيرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في بيان لها اعتماد تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 2023 بالبحيرة بالمدارس الخاصة والرسمية واللغات إلي 228 درجة.

كما اعتمدت محافظة القاهرة تخفيض الحد الأدنى للقبول في الثانوي العامة من 235 درجة إلى 225 درجة، وفقا لكثافات الفصول في مدارس القاهرة المتاحة للطلاب.