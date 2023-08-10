فتح باب التسجيل لدبلومات الدراسات العليا في جامعة أسوان

أعلنت كلية التجارة بجامعة أسوان عن فتح باب التسجيل لدبلومات الدراسات العليا في مجال الإدارة والموارد البشرية، بهدف خدمة المجتمع الأسواني برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور حسن أمين الشقطى، عميد كلية التجارة، استمرار استقبال طلبات الدارسين لبرامج الدبلومات في الدراسات العليا، التي بدأت في الفصل الدراسي الماضي.

البرامج تستهدف طلاب الكلية والحاصلين على المؤهلات المختلفة

وأشار الدكتور «الشقطي»، إلى أن البرامج المقدمة تستهدف طلاب الكليات المختلفة والمؤهلات الجامعية في تخصصاتها المختلفة التي تعتبر فرصة للخريجين لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم الوظيفية في مجالات الإدارة والموارد البشرية.

وثمن الدكتور الشقطي دعم ومؤازرة رئيس الجامعة، الدكتور أيمن عثمان، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور محمد عبد العزيز، لكلية التجارة بجامعة أسوان.

الجهود المبذولة من عميد كلية تجارة أسوان

وأشاد «الشقطي»، بالجهود المبذولة في توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج بجانب الاستجابة الكبيرة من طلاب الكليات المختلفة، خاصةً فيما يتعلق بدبلومة إدارة المستشفيات التي تخدم الأطباء والتمريض، ودبلومة إدارة الموارد البشرية التي تخدم حملة المؤهلات الجامعية العاملين في القطاع الحكومي والأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى خريجي كليات التجارة قسم المحاسبة العاملين في البنوك والمصارف ومؤسسات الإقراض.