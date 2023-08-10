هشام سلام: «توت سيتس» من أقدم الحيتان البحرية ومات صغيرا

قال الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن الحوت الجديد المكتشف، يعتبر «ملك البحار القديمة»، كما أنه مات صغيرا، وعندما جرى طرحه في الورقة العلمية جرى طرحه باسم ملكي وهو «توت سيتس» أو «فرعون الحيتان».

«توت سيتس» من أقدم الحيتان البحرية

وأضاف «سلام»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن الحوت المكتشف من أقدم الحيتان البحرية لأن قبله «الفيوم سيتس» كان برمائي ويعيش في البر والبحر، بينما الاكتشاف الجديد كامل المعيشة في الماء.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف أن الحوت غير مكتمل النمو، إذ توجَد بالحفرية أسنان لبنية، وجرت تسميته على شرف الملك توت عنخ آمون.

اكتشاف الحوت في 2012

ولفت أن هذا اكتشاف كبير للغاية، وله قصة كبيرة، والذي اكتشفه خبير التراث الطبيعي والمحميات في مصر والوطن العربي الدكتور محمد سامح، عام 2012، لكن جرى البدء في دراسته منذ 5 سنوات.