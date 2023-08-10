«نقطة دم تساوي حياة».. انطلاق حملة للتبرع بالدم بمركز شباب قليوب 

استقبل اليوم مركز شباب مدينة قليوب أولى فعاليات مبادرة التبرع بالدم تحت شعار «نقطة دم تساوى حياة»، من خلال التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وبنك الدم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وحضور دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب.

أهمية التبرع بالدم على الجانب الصحى

انطلقت المبادرة بندوة توضيحية عن أهمية التبرع بالدم على الجانب الصحي لسلامة جسم الإنسان بمشاركة الشباب والفتيات من جميع مراكز شباب إدارة قليوب، بمشاركة أعضاء أندية التطوع والجوالة فى تنظيم استقبال المتبرعين، وتوجيهم إلى مكان عربة التبرع.

فوائد التبرع بالدم

تهدف الحملة التوعية التى تساعد من خلال عملية التبرع بالدم على تقليل نسبة الحديد في الدم، والتي يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، وتجديد الدم، والتقليل بفرص الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وتقليل احتمالات حدوث جلطات بالقلب، ومساعدة بعض الحالات المرضية تكون علاجها التبرع بالدم مثل الزيادة الطبيعية لكرات الدم الحمراء، والحفاظ على سلامة الكبد، وتقليل عوامل الأكسدة ومحفزات الالتهاب، وتحليل حيوية مهمة بالمجان مثلا الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، تساهم بشكل طفيفة في إنقاص الوزن.

أما من الناحية الدينية فهو يعتبر من أعظم القربات وأفضل الصدقات، لأن إعطاء الدم في هذه الأحوال بمثابة إنقاذ الحياة، وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس الإنسانية: {أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}، فيعتبر فرض كفاية، و تفريج للكرب عند المسلمين .

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن تنظيم المحلات للتبرع بالدم مهمة للغاية لتقديم خدمة للمجتمع، لتوفير كمية تساهم في إنقاذ المصابين في الحوادث، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، وتحقيق رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.