وكيل شباب القليوبية: نسعى لطرح المساحات غير المستغلة للاستثمار بنظام الانتفاع

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بإدارة شباب بنها.

رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالحضور مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتواصل المباشر مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب لعرض رؤية واستراتيجية الوزارة والتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه مراكز الشباب والعمل على حلها.

تطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية

تناول الاجتماع طرح رؤية واستراتيجية الوزارة نحو تطوير البنية التحتية للهيئات بجميع المحافظات بالتوازي مع تطوير البرامج والخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تستوعب أكبر عدد ممكن من المستفيدين وأنها ليست للرياضة فقط، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بطرح المساحات غير المستغلة للاستثمار بنظام حق الانتفاع بما يعود بالنفع على المراكز من زيادة الموارد المالية وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف «الصبروط»، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وضعت خطة لتطوير لمراكز الشباب وتنمية وبناء الإنسان من خلال زيادة عدد المستفيدين والمشاركين لتوسيع قاعدة الممارسة وجذب عضويات جديدة والعمل على اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها، وانتهي الاجتماع بالاستماع لرؤساء مجالس الإدارات لعرض المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.