بدء المقابلات الشخصية لمرشحي اللجنة الوطنية الاستشارية بوزارة الشباب

أجرت وزارة الشباب والرياضة المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة بدعم من الأمم المتحدة في مصر.

المبادرات المناخية وتعزيز مشاركتهم

وتعد اللجنة مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الشباب والاستماع الى أصواتهم وآرائهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي، وستعمل اللجنة علي دعم الجهود التطوعية للشباب ومشاركتهم الهادفة في المبادرات المناخية وتعزيز مشاركتهم في التعامل مع الوزارات المختلفة بشأن سياسات المناخ، وضمان القدرة والمعرفة للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمناخ.

مقابلات شخصية

ضمت لجنة المقابلات الشخصية كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى عز العرب معاون الوزير للشئون الثقافية والمجتمعية، السفير محمد الجمال من وزارة الخارجية، الدكتور شريف عبد الرحيم نقطة الاتصال الوطنى لدى اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناحية بوزارة البيئة، الدكتورة منال عيد مسئول الشباب بصندوق الامم المتحدة للسكان، أحمد عبد الجليل من اليونيسف.

وكانت وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة قد أعلنت عن فتح باب التقديم في اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ خلال الفترة من 4 مايو حتى 11 مايو 2023، وتقدم للترشح لاعمال اللجنة 1800 شاب وفتاة .

شروط الترشح لاعمال اللجنة

وحددت وزارة الشباب والرياضة شروط الترشح لاعمال اللجنة والتي تضمنت أن يكون المتقدم من الشباب (المصريين) من 16 حتى سن 32 سنة كحد اقصى، أن يكون المتقدم على معرفة بجوانب السياسة العامة لتطوير مبادرات تغير المناخ، ومفاوضات تغير المناخ، وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن يكون المتقدم له خبرة عملية في مجال المشاركة المجتمعية، الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.