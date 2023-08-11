حالات لا يجوز فيها للرجل الزواج من أخرى إلا بعد انقضاء العدة؟.. قانوني يجيب

من المتعارف عليه أن الزوجة هي التي تعتد بعدتها من تاريخ الطلاق أو في حالة وفاة زوجها؛ وبالنسبة للزوج هناك حالات لا يجوز له فيها أن يتزوج من أخرى قبل أن تتم طليقته عدتها إذا كان طلاقا رجعيا وإلا صار مخالفاً للقانون.

قال المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، إن حالات العدة للزوجة معروفة على سبيل الحصر أولها أن تكون الزوجة مطلقة وفي هذه الحالة تتوقف الزوجة عن الزواج لمدة ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للأرملة فقد حددها القانون بأربعة أشهر و10 أيام.

الزواج بأربع نساء

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأصل فالزوج ليس له عدة لكن هناك حالتان لا يجوز للرجل فيهما الزواج بأخرى قبل انقضاء شهور العدة بالنسبة لزوجته وتسمى العدة الحُكمية للرجل، أولهما أن يكون الرجل متزوج بأربع نساء وطلق إحداهن طلاقًا رجعيًا فلا يجوز له الزواج بأخرى إلا بعد انقضاء العدة للزوجة المطلقة لأنها لازالت على ذمته حتى لا يكون قد جمع بين 5 زوجات وهو ما يخالف الشرع والقانون.

طلاق الزوجة والزواج من إحدى محارمها

واستكمل، أن الحالة الثانية في حالة طلاق الرجل لزوجته طلاقاً رجعياً وأراد أن يتزوج أحد أقاربها كالعمة والخالة أو أختها فلا يجوز الزواج من إحداهن قبل اكتمال فترة العدة حتى لا يجمع بينها وبين أحد من محارمها سالفي الذكر.