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مواعيد خطة تخفيف الأحمال في 7 مناطق بفيصل وبولاق الدكرور اليوم

كتب:

سلامة عامر
08:37 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

أعلن مجلس الوزراء جدول خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار في 7 مناطق لمدة ساعة ببولاق الدكرور وفيصل بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى العاشرة مساء نفس اليوم منها 2 ببولاق الدكرور و5 بفيصل الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الوقت والمدة الزمنية لمناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار بفيصل

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المناطق الواقعة بنطاق عملها بالجيزة والتي سيتم تخفيف الأحمال وانقطاع التيار عنها بفيصل كالتالي:

** فيصل «التلات طوابق بجوار مركز شباب كعبيش - آخر شارع كعبيش المريوطية - شارع الهنا من شارع كعبيش - شارع محمد فيصل الطوابق - شارع حسن محمد».

الوقت والمدة الزمنية لمناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار ببولاق الدكرور

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المناطق الواقعة بنطاق عملها والتي سيتم تخفيف الأحمال وانقطاع التيار عنها ببولاق الدكرور كالتالي:

** بولاق الدكرور « شارع 10 من شارع زنين - الطريق الأبيض أمام محطة محولات المعتمدية».

أفرع محافظة الجيزة الواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الإدارات الواقعة بنطاق عملها بمحافظة الجيزة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.

- مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - 53 ش 26 يوليو - 25763167.

- مركز تلقي الشكاوى - ش سنن بالسبتيه - 121.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.