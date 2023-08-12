حبس المتهم بالاتجار في العقاقير المخدرة بشبرا الخيمة

خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار بالعقاقير المخدرة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، زاول نشاطا إجراميا تخصص في الترويج للعقاقير المخدرة والمؤثرة، متخذا من صيدلية بالمنطقة ذاتها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات، اعتراف المتهم بحيازته عدد 5424 قرصا وعقارا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية، و150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و160 قرصا منشطا.

العقوبة القانونية

وأوضح محمود عبدالله المحامي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.