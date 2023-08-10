المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها تشكيل عصابي متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد والغرامة 500 ألف جنيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور سيف الوليد وكيل النائب العام.

ضبط تشكيل عصابي للمخدرات ببنها

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد معاودة أحد تجار المخدرات بمعاونة زوجته وابنتيه عقب الإفراج عنه من السجن مؤخرا في الاتجار بالمواد المخدرة واستغلال فترة الإجازة الصيفية في ترويج السموم البيضاء.

صفقة ترويج المخدرات بالساحل

عرضت المعلومات على مدير أمن القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات تبين من التحريات أن المتهمين يعتزمون نقل كمية كبيرة من الأنواع المختلفة من المخدرات للساحل الشمالي من منطقة القليوبية بهدف ترويجها في تلك المنطقة.

وبعد استئذان النيابة العامة جرى ضبط أفراد التشكيل، وعددهم 6 أفراد بحوزتهم متنوعة من مخدر الآيس والحشيش والشادو وتذاكر الهيروين وأقراص الترامادول، بلغت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات بنحو مليوني جنيه.