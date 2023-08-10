القبض على 14 تاجر مخدرات في أسيوط وأسوان وسوهاج  

شن قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن أسيوط، أسوان وسوهاج، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

39 قطعة سلاح نارى بأسيوط

بمديرية أمن أسيوط تم ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما لعدد 13 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 418 حكما قضائيا متنوعا.

وخلال حملة مديرية أمن أسوان تم ضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد 6 قطع سلاح ناري عدد من الطلقات النارية بحوزة 6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 802 حكم قضائي متنوع.

حملة مديرية أمن سوهاج

وفي حملة مديرية أمن سوهاج، تم ضبط 26 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهما لعدد 3 منهم معلومات جنائية.